В Артемовском пресекли изготовление подложных документов для мигрантов

В Артемовском задержаны двое иностранцев, которые за деньги подделывали для мигрантов документы, позволяющие жить в России.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, оба мужчины – граждане одной из бывших союзных республик. Один из них 1977 года рождения, второй – 1971-го. Они специализировались на организации незаконной миграции на территории Среднего Урала. По сведениям Валерия Горелых, для сбора и обобщения доказательной базы сыщики ОБОП при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления войск Национальной гвардии провели по месту жительства подозреваемых обыски, где обнаружили и изъяли ряд документов, представляющих интерес для следствия.

Следственным подразделением УМВД России по Екатеринбургу по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК Российской Федерации – организация незаконной миграции. Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде крупного штрафа или ограничение свободы на срок до двух лет. Сейчас сыщики устанавливают количество незаконных операций и лиц с поддельными документами.

Артемовский, Евгения Вирачева

Артемовский. Другие новости 31.10.17

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