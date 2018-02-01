В салатах «Магнита» в Екатеринбурге нашли кишечную палочку

Житель Екатеринбурга пожаловался на некачественный салат, который он купил в магазине «Магнит». В ходе проверки торговой точки оказалось, что блюда готовятся в антисанитарных условиях.

Проверка супермаркета «Магнит» на ул. Кирова, 33, и административное расследование в отношении юрлица АО «Тандер» начались после обращения покупателя в Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Мужчина жаловался на некачественную продукцию. В ходе проверки выяснилось, что в магазине продукты хранятся таким образом, что легко могут загрязниться, разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится вместе, на инвентаре отсутствует маркировка. На реализацию отдается продукция, не соответствующая требованиям безопасности по микробиологическим показателям, так, в салате «Оливье» нашли бактерии группы кишечной палочки (колиформы).

В отношении акционерного общества был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43, на основании которого вынесено постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. «Тандер» с этим не согласился и обратился в Арбитражный суд с заявлением о его отмене. Но в суде посчитали действия Роспотребнадзора обоснованными. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд ставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу АО «Тандер» – без удовлетворения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.02.18

Скандал в школе под Режом: учительница отобрала грамоту у четырехклассницы, не сдавшей 300 рублей (СКРИН). / В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии закрыли движение троллейбусов на улице Белинского. / В Екатеринбурге начался ежегодный «штурм школ» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»