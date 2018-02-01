В Екатеринбурге будут судить серийного похитителя велосипедов

В Екатеринбурге будут судить вора, специализирующегося на краже велосипедов. За несколько месяцев сезона он украл более трех десятков байков.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, утверждено обвинительное заключение по делу ранее судимого екатеринбуржца 1978 года рождения. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 158 УК РФ «Кража, в том числе совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», ч. 3 ст. 30, п «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную в том числе с причинением значительного ущерба гражданину», ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное изготовление, хранение наркотического средства, совершенные в крупном размере».

Как полагает следствие, с апреля по конец июня прошлого года он успел похитить 32 велосипеда, самый дорогой владелец оценил в 44 тысячи, а общая сумма ущерба превысила 454 тысяч рублей.

В основном веловор крал байки, припаркованные у торговых центров, магазинов и образовательных учреждений, перерезая тросы. В двух случаях кражу завершить не удалось. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ – до 5 лет лишения свободы, санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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