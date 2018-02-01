В 2018 году на свердловских улицах установят 140 «тревожных» сирен с громкоговорителями

В 2018 году в 142 населенных пунктах Свердловской области появятся уличные установки оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве общественной безопасности.

Установки уличного оповещения представляют собой сирену, четыре громкоговорителя и блок управления, запуск которого обеспечивается по проводной сети интернет через GSM-модуль либо через сотовую связь. Кроме того, обеспечена возможность запуска по резервному радиоканалу. Также уличные установки имеют резервный источник электропитания, так что в случае пропадания промышленной электросети оборудование можно будет использовать еще в течение шести часов. При запуске системы включается имитация работы электросирены, после отключения которой запускается речевое оповещение жителей из записанного ранее сообщения. Сообщение записывается и транслируется с ближайшей к населенному пункту единой дежурно-диспетчерской службы.

По словам министра безопасности Александра Кудрявцева, при помощи уличных пунктов можно будет также информировать жителей о резких изменениях погоды, о перекрытиях улиц и т.д.

В 2017 году в более чем тридцати муниципалитетах было установлено 68 таких аппаратов, из них три – в Екатеринбурге. В текущем году на монтаж и запуск установок региональным бюджетом выделено более 60 миллионов рублей. Всего до 2020 года планируется установить системы оповещения в 418 населенных пунктах.

Екатеринбург, служба информации

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