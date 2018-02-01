В Екатеринбурге приставы арестовали имущество владельца антиквариата на 20 миллионов (ФОТО)

Судебные приставы арестовали ряд объектов антиквариата должника – включая иконы позапрошлого века.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФССП по Свердловской области, в Чкаловский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о наложении ареста на имущество наследователя. Родственники не смогли прийти к согласию о разделе имущества и обратились в суд.

Суд постановил выделить взыскателю долю в сумме 20 миллионов рублей в денежном эквиваленте, были приняты меры по обеспечению иска, а именно: наложение ареста на имущество.

Должница была уведомлена о возбуждении исполнительного производства, но не предоставила доступ к жилому помещению, в котором находятся подлежащие аресту предметы и вещи, в связи с чем приставы в присутствии сотрудников полиции и понятых вскрыли квартиру.

В итоге был составлен акт описи и ареста имущества, а именно различных предметов интерьера и ценностей, в том числе икон.

Екатеринбург, Иван Баня

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