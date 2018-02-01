Громкое дело о вооруженном нападении на разносчика пенсий в Нижнем Тагиле направлено в суд

В Нижнем Тагиле завершено следствие по нашумевшему уголовному делу о вооруженном налете на разносчика пенсий 24 ноября 2017 года. Обвинительное заключение, утвержденное прокурором, направлено для рассмотрения по существу в суд. Об этом РИА «Новый День» сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщение о выстрелах у дома № 13 по улице Вязовской в полицию поступило около 09.00 от очевидцев. На место происшествия был направлен ближайший к месту ЧП наряд Росгвардии. Прибывший экипаж заметил во дворе дома боровшихся мужчин, один из которых при виде патрульных тут же предпринял попытку скрыться, но был задержан бойцами вневедомственной охраны.

Сыщики уголовного розыска установили, что нападение на 27-летнего специалиста по доставке пенсий совершили двое злоумышленников, вооруженных травматическим пистолетом. «Кассир» оказался не робкого десятка и оказал активное сопротивление грабителям, несмотря на то, что один из бандитов даже несколько раз выстрелил в него и ранил. Второму «гангстеру» удалось ретироваться вместе с похищенными деньгами. Пострадавшего тагильчанина доставили в городскую больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. К счастью, ранения у него оказались не опасные для жизни, госпитализация не потребовалась.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили тайник, в котором хранились похищенные средства стариков, они возвращены законным владельцам. В отношении второго участника преступления, который пока не задержан, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство», – отметил полковник Горелых.

Нижний Тагил, служба информации

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