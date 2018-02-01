Ещё одна свердловчанка получила шанс поехать на Олимпиаду – Смоленцеву оправдали

Свердловская хоккеистка Юлия Смоленцева, возможно, все-таки отправится на Олимпиаду в Пхёнчхан. Ее и ещё 27 спортсменов, которых ранее дисквалифицировали пожизненно, оправдал Спортивный арбитражный суд, – бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежки Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов, саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко, хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина.

Вместе с тем, решение суда в Лозанне еще не означает гарантию поездки в Пхёнчхан. Для этого сначала нужно услышать вердикт комиссии МОК под руководством Валери Фурнерон.

Напомним, ранее сообщалось, что Свердловскую область на Олимпиаде в Южной Корее будет представлять только один человек – сноубордист Антон Мамаев. Теперь, можно надеяться, что уральцев в Пхенчхане будет двое.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.02.18

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