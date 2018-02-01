«Их видят даже в Крыму», – вестники глобального похолодания стали появляться чаще

В мире все чаще видят серебристые облака. Когда-то это было довольно редкое явление, которое, к тому же, можно было наблюдать только в полярных регионах. Теперь же светящиеся в темноте облака видят и жители более теплых широт.

«В нижних слоях атмосферы происходит процесс глобального потепления, а на высотах в 80-90 километров по тем же причинам, наоборот, идет похолодание. И оно очень быстрое. На несколько десятых градуса в год, хотя были данные и о катастрофической скорости по 1 градусу в год, но они несколько завышены. Серебристые облака очень чувствительны к температуре, им нужны низкие температуры, чтобы ледяные частицы образовывались. Если раньше это явление было только в полярных регионах – их и не знали, потому что их там видно не было, белые ночи, – то сейчас оно распространяется по широтам, их даже в Крыму видели. Это жирный маркер климатических изменений», – рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников сегодня на конференции в Коуровской обсерватории УрФУ.

Екатеринбург, служба информации

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