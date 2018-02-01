Уральские ученые перестают следить за спутниками ради астероидной безопасности

Уральские астрономы переключаются с наблюдения за искусственными спутниками в пользу астероидной безопасности. Об этом сегодня рассказал исполняющий обязанности руководителя Коуровской астрономической обсерватории Андрей Соболев.

По его словам, эта тема все больше волнует и ученых, и обывателей. «В прошлом году в октябре впервые был зарегистрирован астероид, который никогда не жил в Солнечной системе, мы даже не можем сказать, откуда он к нам прилетел. Но приблизился к нам на несколько расстояний до Луны, то есть не так, чтобы совсем рядом, пролетел и улетел дальше. За все время наблюдений человечества за небом – это первый случай детекции астероида из другой системы. Остальные порядка миллиона, а вот в новой классификации – пока только один», – сообщил ученый.

По его словам, человечество способно прогнозировать астероидную угрозу, но для этого нужны усилия. «Где это случится, с какой стороны полетит – нужны инструменты везде, которые могут наблюдать за этим постоянно, нужна сеть телескопов, тогда мы будем больше видеть», – сказал он.

Екатеринбург, служба информации

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