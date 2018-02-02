Свердловский экс-депутат оказался мошенником: просил деньги за «отмаз» избирателя от уголовного дела

Экс-депутата из Свердловской области приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, бывший народный избранник летом прошлого года предложил своему избирателю, которому грозила уголовка, помочь избежать наказания. За это он попросил всего-навсего полтора миллиона рублей. Причем, как установило следствие, помогать «подопечному» он и не собирался.

Но и тот оказался не промах – на сделку он согласился, но перед передачей денег наябедничал на бывшего депутата в региональное управление ФСБ России, и предприимчивого экс-парламентария задержали, поймав за руку. Народного избранника осудили по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.02.18

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