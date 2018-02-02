В Екатеринбурге старушку и ее сына будут судить за убийство почтальона

В Екатеринбурге пенсионерка и её взрослый сын предстанут перед судом по обвинению в разбойном нападении и убийстве женщины-почтальона.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 17 февраля прошлого года. Обвиняемые напали на женщину почтальона, когда она принесла пенсионерке пенсию в ее квартиру на Самоцветном бульваре. Сначала пенсионерка обездвижила жертву электрошокером, потом ее сын несколько раз ударил почтальона кулаком и стал удерживать. Затем пострадавшей было нанесено несколько ударов ножом. Убийцы завершили расправу над потерпевшей, обмотав её полиэтиленовой пленкой, скотчем, полиэтиленовыми пакетами и верёвкой. Гибель женщины наступила от того, что она задохнулась.

Добычей обвиняемых стали 240 тысяч рублей и два сотовых телефона. Они перенесли тело убитой женщины на лестничную клетку этажом ниже, а также выбросили из квартиры орудие преступления (кухонный нож) и другие улики. Злодеяние удалось раскрыть по горячим следам. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, следователь СКР внес представление в свердловский филиал ФГУП «Почта России», чтобы там приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности сотрудников почты при доставке пенсий и иных социальных выплат.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.02.18

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