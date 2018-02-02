Фитнес-клуб «Качалка» оставил без денег и тренажеров своих клиентов

Представители фитнес-клуба собрали деньги с клиентов и скрылись – возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД Екатеринбурга, в ходе предварительного следствия установлено, что работники «Качалки» обманывали посетителей спортивного заведения. Клиенты оплачивали абонемент на право посещения, но необходимое оборудование и тренажеры в клубе отсутствовали, физкультурные услуги не осуществлялись.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время в рамках производства по уголовному делу полиция устанавливает должностное лицо данного ООО, действия которого причинили ущерб клиентам клуба.

Полиция Екатеринбурга просит всех потерпевших от действий работников клуба лично обратиться в отдел полиции № 15 УМВД России по Екатеринбургу, расположенный по адресу: улица Машиностроителей, 45а, кабинет № 402, в рабочие дни с 09:00 до 18:00, – с заявлением или сообщить значимые для расследования сведения о работе данного спортивного заведения, его учредителях и руководстве, по телефону: (343)356-45-84 (отдел дознания).

Екатеринбург, служба информации

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