Ежедневно на Урале более тысячи человек начинает использовать 4G

Уральцы активно осваивают телефонную связь четвертого поколения: каждую минуту на Урале становится на одного 4G-пользователя больше. Такую скорость освоения новых технологий вывели эксперты «МегаФона» по итогам прошлого года. За это время почти полмиллиона клиентов оператора включили значок 4G в смартфонах и планшетах.

В 2017 году люди ежемесячно покупали в салонах связи почти на 1 000 устройств больше, чем годом ранее. Два из трех реализованных гаджетов поддерживают передачу данных в сети четвёртого поколения.

Самым «горячим» месяцем для консультантов «МегаФона» стал декабрь, который лидирует по числу покупок. Суббота, 30 декабря побила рекорды продаж – за смартфонами в этот день пришли в 4,5 раза больше человек.

«Любовь к смартфонам растет. В январе мы уже продали на 6% больше устройств. Пьедестал самых востребованных гаджетов заняла продукция Samsung с поддержкой LTE. Современное оборудование стало доступнее, покрытие нашей сети шире, а интернет еще быстрее», – отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

Высокая скорость передачи данных подтверждена замерами пользователей в приложении Speedtest. По результатам анализа более 7 500 000 тестов через сети всех операторов с 1 500 000 LTE-устройств, «МегаФон» стал лидером по скорости мобильного интернета.



Екатеринбург, служба информации

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