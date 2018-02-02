Прокуратура раскрыла подробности: как пациенткам онкодиспансера пытались подсунуть просроченное лекарство для химиотерапии

Областной онкодиспансер и 200 его пациенток с раком груди чуть не стали жертвами мошенников, которые собирались поставить в медучреждение просроченное лекарство вместо препарата для химиотерапии. Больнице требовались 800 инъекций специального средства, которое используется для лечения опухоли молочной железы, и был объявлен конкурс через портал Госзакупок на 200 млн рублей. Победителем стала компания «Аргентум», которая предложила цены в два раза ниже, чем у производителя. «Возник вопрос – что это за альтруисты такие? И к ним как к победителю конкурса выставили требование – объяснить, откуда у них взялся препарат, кто поставщик и как хранились лекарственные средства. Сразу после этого от поставки они отказались», – рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

Но проверяющие все равно наведались на склад компании – и не нашли там ни рабочих, ни холодильного оборудования. Надо отметить, что препарат, который собирался поставить «Аргентум» в онкодиспансер, требует очень тщательного соблюдения условий хранения. В частности, температуру от 2 до 8 градусов. Даже небольшое отступление от нормы сразу сводит эффективность препарата к нулю.

Работу над странной поставкой сотрудники прокуратуры вели совместно с министерством здравоохранения Свердловской области, Росздравнадзором и свердловским управлением ФСБ России. Через некоторое время выяснилось, что в Санкт-Петербурге из больницы были похищены те же лекарства, что пытались сбыть в Екатеринбурге. В ходе разбирательства открылись подробности – например, что препараты хранились на частной квартире, там не только не соблюдался температурный режим, но и переклеивали данные о сроках годности. Этим действиям теперь дается уголовно-правовая оценка.

Что же касается других закупок, то сейчас законодатели должны застраховать больницы и их пациентов от демпингующих мошенников (медучреждение обязано выбрать победителем того, кто предоставляет самую низкую цену при прочих равных). Скорее всего, это будет пункт в договоре с поставщиком о гарантии.

Екатеринбург, служба информации

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