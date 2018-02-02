В Екатеринбург с концертом приедет автор саундтреков для легендарных Heroes of might and magic

В Екатеринбурге анонсирован концерт Пола Ромеро со струнным ансамблем – он известен как автор саундтреков к культовой серии игр HOMM.

О туре по России, завершающим выступлением которого должен стать Екатеринбург, сообщает концертное агентство FBITS. Ожидается, что тур откроет концерт в Москве 12 сентября, а завершит Екатеринбург – 18 сентября.

Напомним, что Пол Энтони Ромеро является создателем саундтреков к «Everquest», «NeverWinter Nights», «Creature Quest» и другим популярным видеоиграм. Широкую же известность и поистине всенародную любовь Пол получил как соавтор музыки к знаменитой франшизе «Heroes Of Might & Magic». Вместе со своим партнером Робом Кингом они более 20 лет озвучивали виртуальные миры Энрота, Аксеона и Асхана. Под их мелодии некроманты штурмовали орочью цитадель, а рыцари Эрафии отбивали обитателей преисподней. Под их же монументальные произведения читеры, предпочитающие расу Элементалей, уничтожали всех подряд.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 02.02.18

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