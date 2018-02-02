Уральские врачи назвали самые уязвимые для рака органы

Онкологи обнародовали информацию о заболеваемости раком на Урале. Увы, она растет, но, как говорят сами медики, было бы хуже, если бы она стала падать. «Прирост примерно 1,5% в год, но если она не вырастет, то я даже испугаюсь – потому что эти пациенты придут к нам уже через год, но с запущенными случаями. Важно, что мы можем излечивать на 1 и 2 стадии почти всех, на третьей – можем или излечить, или стабилизировать, а на 4 пока только остановить рост», – рассказал главный онколог Свердловской области Вячеслав Шаманский.

Его коллега, главный онколог Екатеринбурга Денис Демидов сообщил, что, например, рост заболеваемости раком груди составил 30%, но при этом показатели смертности остались на прежнем уровне.

По словам Вячеслава Шаманского, сейчас под наблюдением находятся около 100 тысяч свердловчан. «Еще 20 лет назад на учете было 60 тысяч – умирали чаще и больше, чем теперь. Но сейчас главное, чтобы люди знали, что излечение возможно, и обращались вовремя. Ведь у кого запущенные стадии? Кто годами не проходит медосмотры. Люди должны волноваться о своем здоровье. И даже на диспансеризацию приходится заставлять ходить», – пояснил он.

Специалист признал, что не всегда работники здравоохранения ответственно относятся к осмотру пациентов, но их старшие товарищи придумали, как с этим справиться. «Мы совместили базу данных ТФОМса и картотеку больных с запущенными стадиями. И если мы видим, что пациент, у которого только что выявили 4 стадию рака, был полгода назад на медосмотре, и ему там ничего не сказали, то будут приниматься меры. ТФОМС в этом, кстати, тоже весьма заинтересован», – рассказал главный онколог области.

Также он уточнил, что рак, вопреки расхожему мнению, не молодеет. «Основная масса заболевших – все же после 60 лет», – заверил специалист. Зато поменялась локализация заболеваний. Например, уральцы стали реже болеть раком желудка, печени, поджелудочной железы, матки. Чаще – раком толстой кишки, полости рта, пищевода.

У мужчин и женщин опухоль поражает разные органы. Так, женщины чаще всего болеют раком молочной железы и кожи. Мужчины – раком легких и предстательной железы. Врачи не дают однозначного ответа, почему опухоль «выбирает» новые локализации. «Изменилась структура питания. Однозначно в этом вклад есть. Плюс генетические мутации и наследственная предрасположенность. Например, рак молочной железы будет в 80% у женщины, мама и бабушка которой болели им», – сказал Вячеслав Шаманский.

Денис Демидов сообщил, что по-прежнему врачи считают опасным фактор курения, который способствует развитию не только рака легких, но и онкопатологий других органов, включая рот, гортань, молочную железу и мочевой пузырь. «Вообще ЗОЖ очень серьезный вклад делает в снижение заболеваемости», – добавил он.

Екатеринбург, служба информации

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