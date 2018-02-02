Назначен суд по поводу «непонятной хламины», плавающей в Городском пруду Екатеринбурга (ДОКУМЕНТ)

Через две недели, 15 февраля, в Ленинском райсуде Екатеринбурга состоится предварительное заседание по иску областного минприроды к хозяину странной полусферы, уже три года плавающей в Городском пруду Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в ответе минприроды на запрос депутаты Госдумы Андрея Альшевских, назвавшего сооружение «непонятной хламиной». Министр Алексей Кузнецов написал депутату, что загадочная полусфера, которая плавает возле ККТ «Космос», была незаконно установлена в 2014 году. Осенью 2017 года министерство с помощью полиции установило, что владельцем объекта является некий Андрей Горнадуд. Возбудить в отношении него административное производство не получается, так как он всячески уклоняется от получения повестки о составлении протокола. Тем не менее, в декабре прошлого года минприроды обратилось в Ленинский райсуд с иском об освобождении водного объекта от незаконного сооружения «с целью недопущения оказания негативного воздействия на Городской пруд». Предварительное заседание назначено на 15 февраля.

Напомним, летом съемочной группе РИА «Новый День» удалось зайти в сферический плавучий объект с вывеской «Опорный центр международной полицейской ассоциации» на набережной в районе ККТ «Космос», и выяснить, что там происходит и кто там обитает.

Екатеринбург, служба информации

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