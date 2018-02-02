В Невьянске мужчина впал в кому после капельницы с просроченным раствором

Житель Невьянска впал в кому после того, как ему в больнице ввели просроченный препарат. При этом лекарство он принес из дома, капельницу ему ставили «по знакомству».

Прокуратура организовала проверку информации, опубликованной в СМИ, о ЧП в невьянской больнице. Сообщалось, что 25-летний житель Невьянска попросил знакомую медсестру, которая работает в ГБУЗ «Невьянская центральная районная больница», поставить ему капельницу с препаратом, который он принес из дома. Капельницу медсестра поставила ему в подсобке, после чего мужчина уехал домой. Уже дома ему стало плохо, его привезли в больницу, где он находился 6 дней: сначала в палате общей терапии, а затем в реанимационном отделении. Затем мужчина впал в кому, и его перевезли в ОКБ №1 в Екатеринбурге.

«В настоящее время Невьянская городская прокуратура проводит проверку по указанному факту, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время опрашивается медперсонал больницы. В том числе будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о здравоохранении всеми сотрудниками ГБУЗ Свердловской области «Невьянская центральная районная больница», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 02.02.18

В 40 школах Екатеринбурга уже не осталось мест для первоклассников. / Назначен суд по поводу «непонятной хламины», плавающей в Городском пруду Екатеринбурга (ДОКУМЕНТ). / Уральские врачи назвали самые уязвимые для рака органы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»