Скидки для своих: «Уральские авиалинии» объявили закрытую распродажу билетов на летний сезон

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 3 февраля запускает закрытую распродажу билетов на летние направления. Акцией смогут воспользоваться только участники программы лояльности «Крылья». Каждый день компания будет предоставлять скидку в 30% на рейсы в разные страны и города. Например, это может быть Грузия или черноморские курорты, Китай или туристическая Европа. Запланировать путешествие можно на период с 15 мая по 15 октября 2018 года.

«Узнать, какой маршрут со скидкой ждет участников, можно на официальном сайте, на страницах в социальных сетях авиакомпании, из push-уведомлений в мобильном приложении, в e-mail рассылке для держателей карт «Крылья», – говорится в сообщении компании.

Распродажа продлится до 11 февраля. Те, кто еще не зарегистрировался в программе лояльности, могут сделать это на сайте авиакомпании и получить приветственный бонус до 1000 рублей при регистрации, который можно использовать как скидку на будущий полет. Приветственные и накопленные бонусы суммируются со скидками по распродаже.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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