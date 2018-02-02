Паспортные столы осаждают десятки горожан – в МФЦ отказываются выдавать паспорта (ВИДЕО)

В Екатеринбурге складывается неприятная ситуация для получателей паспортов – столы не всегда в состоянии оперативно справиться с напором посетителей.

Очередь в паспортном столе

Как передает корреспондент РИА «Новый День» примером может стать паспортный стол Чкаловского района, когда несколько десятков человек записываются в очередь для получения документа заранее, чтобы успеть – их выдают в пятницу с 15:00 по 18:00. Всего к самому началу выдачи за документами пришли несколько десятков человек, практически полностью заполнившие коридор.

Как выяснилось, многие из них писали заявления на получение документа, удостоверяющего личность, в МФЦ, однако за паспортами их отправили в соответствующие районные подразделения органов внутренних дел. В самом столе нам пояснили, что в МФЦ нет помещений, пригодных для хранения паспортов.

«В настоящее время служебные помещения МФЦ, как мне пояснили специалисты по вопросам миграции, в недостаточной степени соответствуют предъявляемым требованиям. Но отмечу, что со стороны органов внутренних дел предпринимаются все усилия, чтобы снять вопрос с повестки дня и чтобы люди получали необходимые документы в максимально комфортных условиях», – прокомментировал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 02.02.18

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