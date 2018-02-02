Екатеринбургу пообещали теплые выходные с небольшим снегом

Предстоящие выходные в Екатеринбурге и области будут теплыми и малоснежными. Днем в субботу и воскресенье синоптики обещают 2-5 градусов ниже нуля, ночами – до -13. К началу следующей недели может потеплеть до нуля. Местами пройдет небольшой снег.

По данным Уральского УГМС, в предстоящие выходные в Екатеринбурге будет намного теплее, чем в будни: днем синоптики обещают -5…-8 градусов, ночами до -15. По области в выходные днем будет от 2 до 11 градусов ниже нуля, ночами от -7 до -20 – в зависимости от района. Местами все выходные будет пролетать небольшой снег, но в Екатеринбурге осадки маловероятны. Ветер ожидается юго-западный от 3 до 8 м/с.

К понедельнику в Свердловской области может потеплеть до 0 градусов, начнутся метели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.02.18

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