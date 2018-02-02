В красноуральском водопроводе гепатита не нашли

Санврачи отобрали пробы воды из водопровода в городе Красноуральске – и не нашли там возбудителя гепатита А. «Результаты исследования показали соответствие водопроводной воды санитарно-эпидемиологическим требованиям», – сообщили сегодня в ведомстве.

Напомним, ранее в областное управление Роспотребнадзора поступила информация об обнаружении в воде распределительной сети Красноуральска антигена гепатита А. Администрации города и местному МУПу было выдано предписание об усилении дезинфекционного режима, но, к счастью, меры предосторожности оказались излишними.

В санитарном ведомстве уточнили, что случаи заболеваемости гепатитом А в Красноуральске довольно редки. «В 2000 году – четыре случая, в 2002-м – восемь случаев, в 2015-м – шесть случаев, а в 2017-м – один. Показатель заболеваемости инфекцией в 2017 году составил 4,21 на 100 тысяч населения. Привитость населения Красноуральска против гепатита А в 2017 году составила 10,8%», – отметили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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