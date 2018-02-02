Координатор уральского НОД обвинил в мошенничестве крупный криптовалютный обменник

Координатор уральского отделения НОД Егор Волков оказался в центре громкого скандала. Несколько человек заказали через него оборудование для майнинга на сумму в 16 миллионов рублей, но не получили его. Клиенты обвиняют нодовца в мошенничестве, сам Волков утверждает, что деньги его партнеров украл крупный обменник валют Сryptonator.com. В интервью нашему агентству активист объясняет, как это произошло.

Как вы оказались замешаны в истории с криптовалютами?

Я являюсь создателем команды «Биткоин Голд Финанс». Мы занимаемся майнингом, торгуем майнинговым оборудованием, продвигаем криптовалюты на разных площадках. Сотрудничаем с китайским производителем майнеров AntMiner Asic, заводом BitMain. Оплату они берут в криптовалюте Bitcoin Cash. Начинающие майнеры выходят на нас, заключаем договор на поставку «асиков», и заказываем большими партиями.

Что произошло?

В ноябре и декабре мы заключили с партнерами договоры, взяли предоплату, сроки поставки были указаны – 25-30 января. Предоплату в рублях перевели в доллары, доллары в Bitcoin, а их конвертировали в Bitcoin Cash. Заказали на заводе партию, около 150 майнеров. С личного кошелька на площадке Сryptonator.com я перевел деньги, 16 миллионов рублей (16,5 Bitcoin Cash) на мой кошелек в Blockchain.info – эта площадка более надежна и удобна для расчета с поставщиками. 23 декабря я провел транзакцию, но ничего не произошло. Деньги ушли, но не пришли на второй кошелек. Сеть в те дни была перегружена, курс криптовалюты был на пике. На сайте «Криптонатора» было сообщение, что могут быть задержки от нескольких часов до нескольких дней. Собственно, поэтому подозрений и не возникло. Уже в январе мы начали общение с техподдержкой «Криптонатора». Нас успокоили, что транзакция подвисла. В конце января площадка перестала отвечать на сообщения.

Где деньги?

Их украли. Я пригласил технических специалистов, проверили версию с фишингом, версия не подтвердилась. Подробно разобрались в истории переводов и выяснили, что технически произошло следующее: транзакцию якобы подвесили, а на самом деле в два приема деньги перевели на другой кошелек. Система двухтарифной аутентификации – оповещения и подтверждения по СМС – не сработала. Мы проверили, она была включена, но удивительным образом именно в случае с этими двумя переводами оповещения не отправлялись. На такое способны только разработчики площадки. Сейчас мы выяснили, что ровно таким же образом пропали деньги сотен людей, державших кошельки на Сryptonator.com.

Что вы намерены делать?

Все потери мы готовы компенсировать из своих средств. Часть биткоинов была утрачена, но эта была не единственная наша операция, мы давно работаем. Будем возвращать долги или деньгами или майнерами. У нас будет поставка в марте, частично из нее будем отдавать. От своих обязательств мы не отказываемся. Другое дело, что договоры в том году мы заключали по старой цене, когда один «асик» стоил 1490 долларов. В декабре производитель поднял цену на 900 долларов. Я предлагаю людям либо доплатить и дождаться оборудования из новой партии, либо забрать деньги. Но нескольким клиентам эта позиция не нравится, они нас шантажируют, требуя поставить оборудование по старой цене. В противном случае угрожают информационной войной. Подавляющее большинство партнеров проявляют понимание.

Кроме того, мы надеемся, что площадка Сryptonator.com все-таки вернет нам средства. Компания зарегистрирована на Кипре, но Роскомнадзор может заблокировать их сайт в России. Сейчас мы готовим обращение в Главное следственное управление Следственного комитета РФ, в отдел «К». Параллельно будем работать через международные суды.

Екатеринбург, служба информации

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