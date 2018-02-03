В Екатеринбург едет знаменитый тяжеловес ради драки с американцем

В конце февраля в Екатеринбурге пройдет бой с участием знаменитого российского тяжеловеса Сергея Харитонова и американского спортсмена Джоуи Бельтрана. Первый занимает 25 место в мировом рейтинге бойцов MMA в своем весе и имеет в анамнезе 36 побед в 33 боях. У второго показатели чуть скромнее – 17 выигранных поединков из 32. Бой между представителем России и США станет ключевым поединком в турнире Russian Cagefighting Championship.

Со-главным боем станет встреча бывшего чемпиона ACB в тяжелом весе Дениса Гольцова и его болгарского коллеги Атанаса Джамбазова. Интересно, что россиянин в мировом рейтинге занимает следующую после Сергея Харитонова строчку – 26. Из 25 боев он выиграл 20. У болгарина – 27 встреч и 24 победы, причем все 24 досрочные.

«Всего в этот вечер пройдут 15 поединков. Кроме российских бойцов, в турнире примут участие спортсмены из Франции, Бразилии, Польши и Украины, а уральцам бои будут вдвойне интересны, ведь в них примут участие сразу несколько спортсменов, которые представляют УрФО – в октагон выйдут бойцы из Екатеринбурга, Талицы, Тюмени, Челябинска», – рассказали в пресс-службе турнира, который пройдет 25 февраля в КРК «Уралец».

Фото предоставлено пресс-службой турнира

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.02.18

Взрывотехники обходят дома рядом с телебашней. / В Каменском районе вторую неделю жилые дома заливает кипятком из прорванной теплотрассы. / Раскулачивание олигархов, травля детей и печальный поселок: итоги недели (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»