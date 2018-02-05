«В указанный промежуток времени отказаться от прогулок», – екатеринбуржцев предупредили о взрывах

Жителей Екатеринбурга предупредили о взрывных работах, которые могут быть потенциально опасны для горожан. Объявления о том, что с 12:00 до 16:00 будет проведен массовый взрыв, появились в поселке Изоплит. Работы будут проводить уже сегодня на карьере «Урочище».

«Убедительная просьба в вышеуказанный промежуток времени отказаться от прогулок вдоль территории карьера», – говорится в бумаге.

Там также сказано, что при проведении взрывов будут подаваться звуковые сигналы – предупредительный (один длинный) оповестит о начале работ, боевой (два длинных) сообщит о том, что производится взрыв, и отбой (три коротких).

Екатеринбург, служба информации

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