Новая неделя в Екатеринбурге будет теплой

Согласно прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, новая неделя в Екатеринбурге будет довольно теплой. Температура воздуха в дневные часы будет прогреваться до -5 градусов, а во вторник и среду – до -3 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до -12…-14 градусов. Ожидается, что во вторник и четверг пройдет небольшой снег.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.02.18

«В указанный промежуток времени отказаться от прогулок», – екатеринбуржцев предупредили о взрывах. / 5 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Екатеринбуржцев призывают нести чучела для ритуала сожжения в парк к Шадрину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»