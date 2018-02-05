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Понедельник, 5 февраля 2018, 12:25 мск

Екатеринбург

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Новая неделя в Екатеринбурге будет теплой

Согласно прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, новая неделя в Екатеринбурге будет довольно теплой. Температура воздуха в дневные часы будет прогреваться до -5 градусов, а во вторник и среду – до -3 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до -12…-14 градусов. Ожидается, что во вторник и четверг пройдет небольшой снег.

Екатеринбург, служба информации

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