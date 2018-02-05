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Понедельник, 5 февраля 2018, 12:26 мск

Екатеринбург

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В Екатеринбурге снова прорвало трубу с холодной водой

В Сортировочном микрорайоне прорвало трубу с холодной водой диаметром 150 мм. Как сообщили в екатеринбургском МУП «Водоканал», сообщение об аварии на улице Дружининской у дома № 48 поступило вчера вечером. Из-за порыва вода вышла на поверхность, подтопленной оказалась не только Дружининская, но и улица Техническая.

В 19:30 в воскресенье водовод был отключен, без холодной воды остались три жилых дома и два административных здания. «Бригада цеха по благоустройству работала всю ночь, убрали наледь. Сегодня будут идти аварийно-восстановительные работы», – сообщили в пресс-службе Водоканала.

Екатеринбург, служба информации

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