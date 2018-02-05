В Екатеринбурге снова прорвало трубу с холодной водой

В Сортировочном микрорайоне прорвало трубу с холодной водой диаметром 150 мм. Как сообщили в екатеринбургском МУП «Водоканал», сообщение об аварии на улице Дружининской у дома № 48 поступило вчера вечером. Из-за порыва вода вышла на поверхность, подтопленной оказалась не только Дружининская, но и улица Техническая.

В 19:30 в воскресенье водовод был отключен, без холодной воды остались три жилых дома и два административных здания. «Бригада цеха по благоустройству работала всю ночь, убрали наледь. Сегодня будут идти аварийно-восстановительные работы», – сообщили в пресс-службе Водоканала.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.02.18

Новая неделя в Екатеринбурге будет теплой. / «В указанный промежуток времени отказаться от прогулок», – екатеринбуржцев предупредили о взрывах. / 5 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»