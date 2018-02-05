Жителя Екатеринбурга будут судить за шутку о взрыве газа в доме

В Екатеринбурге будут судить лжеминера, сообщившего о взрыве газа в доме.

В ноябре этого года правоохранителям поступил звонок о том, что в доме на улице Академика Бардина в Екатеринбурге взорвется бытовой газ. Аварийная газовая служба, отправленная на место предполагаемого ЧП, утечки газа и нарушения внутридомовой системы газоснабжения не обнаружила. «Шутника» вычислили, им оказался житель столицы Свердловской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, обвинительное заключение уже утверждено. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо ограничения свободы на срок до 3 лет.

Екатеринбург, служба информации

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