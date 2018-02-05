Екатеринбуржца в ресторане заставили написать расписку, чтобы он мог взять домой бутылку пива

Житель Екатеринбурга рассказал о необычной ресторанной практике, которую взяли на вооружение некоторые точки общепита в уральской столице. Отобедав в ресторане «Пан Сметан», мужчина захотел взять разливного пива с собой. Однако чтобы это сделать, ему пришлось написать расписку, вернее – заполнить уже установленную форму документа. «Я подтверждаю, что в ходе посещения ресторана «Пан Сметан» у меня осталась недопитая алкогольная продукция, которую я попросил отдать мне с собой. К вскрытой таре претензий не имею. О недопустимости употребления алкогольной продукции в общественных местах предупрежден», – говорится в расписке.

Екатеринбург, служба информации

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