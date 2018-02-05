российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 февраля 2018, 12:25 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбуржца в ресторане заставили написать расписку, чтобы он мог взять домой бутылку пива

Житель Екатеринбурга рассказал о необычной ресторанной практике, которую взяли на вооружение некоторые точки общепита в уральской столице. Отобедав в ресторане «Пан Сметан», мужчина захотел взять разливного пива с собой. Однако чтобы это сделать, ему пришлось написать расписку, вернее – заполнить уже установленную форму документа. «Я подтверждаю, что в ходе посещения ресторана «Пан Сметан» у меня осталась недопитая алкогольная продукция, которую я попросил отдать мне с собой. К вскрытой таре претензий не имею. О недопустимости употребления алкогольной продукции в общественных местах предупрежден», – говорится в расписке.

Посетитель ресторана уточнил, что дело было до наступления 23:00, то есть расписка не была связана с ограничением продажи алкоголя. Фотографию странного документа мужчина выложил в фейсбук. Уточнить в сети «Реста менеджмент», в которую входит ресторан «Пан Сметан», с чем связана необходимость требовать с посетителей расписки, пока не удалось.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.02.18

Жителя Екатеринбурга будут судить за шутку о взрыве газа в доме. / В Екатеринбурге снова прорвало трубу с холодной водой. / Новая неделя в Екатеринбурге будет теплой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров