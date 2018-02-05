У памятника связисту в Екатеринбурге украли катушку (ФОТО)

У памятника военному связисту, который установлен в Екатеринбурге на улице Шейнкмана, украли катушку. Об этом «Новому Дню» сообщили работники одного из учреждений, расположенных поблизости. По их словам, от катушки с проводами, которая была закреплена на спине у связиста, остались только следы и дырка в том месте, где она крепилась к основной части скульптуры. Вероятно, изуродовали памятник те, кто решил поживиться и сдать кусок металла в пункт вторсырья. Скульптура сделана из бронзы. Килограмм металла стоит около 150-200 рублей.

Памятник связисту был открыт в 2007 году, напоминает «Новый День». Он изображает военного в форме 70-х годов прошлого века. Мужчина стоит на одном колене, держит в руках военно-полевой телефон. Работа была выполнена художником Д. Куклиным.

Екатеринбург, служба информации

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