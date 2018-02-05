В Екатеринбурге рецидивист зарезал собутыльника кухонным ножом

В субботу в Екатеринбурге произошло убийство в доме на улице Авиационной. О происшествии в полицию заявила жительница многоквартирника, которая ехала в лифте с подозрительным мужчиной – его одежда и руки были в крови. Приехав на место происшествия, правоохранители обнаружили труп в одной из квартир. Довольно быстро удалось задержать подозреваемого – его обнаружили на Уралмаше.

«Он рассказал, что накануне убийства познакомился с потерпевшим в ночном клубе, а когда клуб закрылся, они продолжили пьянку в квартире на Авиационной. В какой-то момент собутыльники повздорили, гость схватил нож и ударил хозяина в шею, а затем ушел», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. В полиции добавили, что 27-летний мужчина был помещен под стражу и передан сотрудникам СУ СКР по Свердловской области.

Выяснилось, что задержанный – рецидивист, трижды судимый. В первый раз по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». «Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», – добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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