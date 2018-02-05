Зарубежные участки для выборов президента РФ откроются в 145 странах

Центризбирком утвердил список избирательных участков за рубежом, где можно проголосовать на президентских выборах 18 марта. Места для голосования организуют руководители российских дипломатических представительств и консульских учреждений в 145 странах мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшее количество зарубежных участков появится в Казахстане (25), Молдавии (27), Израиле (13), Германии (11), Абхазии (16) и Южной Осетии (11). В Белоруссии будет образовано 9 участков, на Украине – 4. Кроме того, граждане России смогут поучаствовать в выборах главы государства, находясь в странах Африки, Южной Америки, Азии, в США, Канаде и Австралии. Полный список можно посмотреть здесь.

«Избиратель, находящийся в служебной, деловой или туристической поездке за пределами России, может проголосовать на выборах президента, явившись на зарубежный участок в день голосования. Кроме того, он может заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения, если планирует такую поездку. Практика организации выборов в Екатеринбурге демонстрирует, что горожане часто интересуются правом проголосовать вне России», – пояснили в пресс-службе избиркома Екатеринбурга.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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