Ковальчик назвал основных претендентов на концессию «Водоканала»

Экс-гендиректор ۫«Водоканала» и новый министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик рассказал, что четыре инвестора заинтересованы в концессии екатеринбургского муниципального предприятия. Вопрос будет решаться в 2018-2019 годах новым директором предприятия Евгением Бужениновым.

По словам Ковальчика, заинтересованность в концессионном соглашении с «Водоканалом» обозначили «Росводоканал», Группа «Альфа», «Ренова» и будапештский «Водоканал». «Все они готовы конкурировать, все имеют свои плюсы и минусы, но это тяжеловесы с серьезным опытом, в том числе и по концессионным соглашениям», – отметил экс-директор МУПа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.18

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