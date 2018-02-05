Тагильчанка отсудила более 100 тысяч рублей у мошенницы, продававшей ионизаторы воды

Свердловский областной суд отказал в апелляции предпринимательнице из Нижнего Тагила, обвиненной в мошенничестве, и не желавшей платить материальный ущерб обманутым клиентам. Женщина предлагала пожилым людям приобрести дорогостоящие ионизаторы воды, брала деньги и исчезала.

Одной из потерпевших стала тагильчанка Александра Б. Она поддалась уговорам мошенницы купить ионизатор воды «Дион Блю», стоимостью 80 тысяч рублей, чтобы установить его в квартире. Для этого Александре пришлось оформить кредит в «ОТП Банке», с которым у предпринимательницы был заключен договор о сотрудничестве. Банк перечислил необходимую сумму на продавца, но ионизатор воды покупательница так и не увидела. После этого тагильчанка обратилась в полицию. Там выяснилось, что предпринимательница Тамара Ч. таким же образом обманула еще несколько клиентов. В отношении нее по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В июле 2016 года Ленинский райсуд Нижнего Тагила приговорил торговку к 6 годам колонии общего режима.

Но в рамках уголовного дела не был удовлетворен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба.

Александре удалось добиться компенсации в другом суде – Дзержинского района. Иск был удовлетворен частично: в пользу обманутой покупательницы взыскано 99 387 рублей – сумма ущерба, 1 тысяча рублей компенсация морального вреда и 3 тысячи рублей – расходы по оплате юридических услуг. Истица осталась удовлетворена решением суда, а вот предпринимательница решила его обжаловать, указав в апелляционной жалобе, что неоднократно предлагала Александре установить ионизатор, но та отказывалась от приобретения товара в одностороннем порядке.

Свердловский областной суд принял во внимание, что Тамара Ч. была признана виновной за совершение пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.159 УК РФ, и оставил апелляцию без удовлетворения, сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 05.02.18

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