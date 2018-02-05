В Екатеринбурге 45 школ забиты первоклашками под завязку (Список)

В Екатеринбурге родители 14 тысяч и 100 дошкольников подали заявки на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в Департаменте образования администрации города. При этом места для тех, кто не успел, еще есть – екатеринбургский лимит по приему первоклассников составляет 19,5 тысячи мест.

Как рассказали в пресс-службе департамента «Новому Дню», 45 екатеринбургских общеобразовательных учреждений уже укомплектовали все первые классы. Всего в городе работают 163 школы. Обнародован список школ, где места уже закончились. В их числе – популярные «элитные» учреждения, в том числе, гимназия №70, с которой связан первый скандал приема 2018 года.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге было возбуждено первое уголовное дело в отношении екатеринбурженки, которая подделала документы о прописке, чтобы пристроить отпрыска в гимназию №70.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.02.18

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