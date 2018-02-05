Эпидемия ОРВИ захватила всю Свердловскую область, выявлены первые случаи гриппа

Эпидемия ОРВИ, которая ранее регистрировалась только в Екатеринбурге, захватила всю Свердловскую область. За неделю в регионе зарегистрировали 28,9 тысячи больных, это на 11% больше, чем неделей ранее. В среднем по региону эпидпорог превышен всего на 1%, а в Екатеринбурге уже на 21%: в городе за неделю зарегистрировано 13,3 тысячи заболевших.

Роспотребнадзор направил в адрес главы администрации Екатеринбурга предложение по улучшению обстановки с заболеваемостью в городе. Школам и больницам предлагают ввести режим ультрафиолетового облучения и дезинфекции, проветривания. Работникам медучреждений, поликлиник, школ и детсадов, предприятий сферы обслуживания, торговли, общепита и так далее – рекомендовано носить медицинские маски. Также санврачи рекомендуют своевременно отстранять от работы и посещения образовательных учреждений лиц с признаками ОРВИ.

«В рамках «дозорного» и «диагностического» лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 99 человек, выделены вирусы негриппозной этиологии (аденовирус, РС вирус, риновирус и др.), а также вирусы гриппа В», – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Из-за эпидемии полностью образовательный процесс приостановлен в 5 детских садах (2 – в Камышловском районе, по одному – в Алапаевске, Арамили и Верхотурье), частично приостановлен образовательный процесс в 88 детских садах (закрыто 119 групп) и в 27 школах (закрыто 47 классов).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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