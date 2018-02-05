Ирбитские родители пожаловались в прокуратуру на «левых» детей в детском садике

В редакцию обратилась жительница Ирбита, рассказавшая, что в их детском саду нелегально устроены несколько детей. По словам женщины, администрация учреждения добирает детей и, возможно, на коммерческой основе.

«Уже не первый год такая ситуация. Возмущаться начали только в прошлом году, когда один из таких детей принес кишечную палочку, все переболели. С кого спросить? Опять же, на каждую группу выделяются продукты по нормам, а если детей больше, чем в документах, получается, и на продуктах экономят», – объяснила свою обеспокоенность жительница Ирбита. Она попросила не раскрывать ее имя, так как боится давления со стороны руководства дошкольного учреждения.

По словам мамы, сейчас садик посещает 6 детей, никак не оформленных документально. В личных беседах заведующая не скрывает, что устраивает в садик детей в неофициальном порядке. И якобы даже расценки известны – 30 тысяч рублей за «входной билет», и ежемесячно по две тысячи рублей за каждого ребенка. Известно, что этому поводу уже организована прокурорская проверка.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 05.02.18

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