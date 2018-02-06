В Екатеринбурге расследуют дело о доведении до самоубийства матери девятерых детей

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» по факту смерти местной жительницы, которая вдвоем с супругом воспитывала девятерых приемных детей. Речь идет о Любови Жангауловой и ее муже Амане. По некоторым данным, именно его подозревают в жестоком обращении с супругой. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на слова старшей дочери Жангауловых, что женщина постоянно подвергалась побоям.

«В ходе расследования уголовного дела следователи намерены выяснить не только обстоятельства, непосредственно связанные со смертью женщины, но и тщательно проверить информацию об иных возможных инцидентах и конфликтах, которые могли произойти между взрослыми членами семьи. Кроме того, следствием будет проверено, в полном ли объеме осуществлялась работа органов системы профилактики по выяснению условий, в которых воспитывались несовершеннолетние дети, и принимались ли соответствующие меры. Следствие намерено допросить как членов семьи, так и их знакомых, а также должностных лиц органов системы профилактики, истребовать и проанализировать всю необходимую документацию», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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