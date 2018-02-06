РЖД оштрафовали на 200 тысяч за опасные ж/д переезды

В Свердловской области РЖД оштрафовали за опасные переезды. Прокуратура нашла на них колеи и дефекты рельс, опасные для движения транспорта. По решению суда РЖД должна выплатить 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры, дефекты были выявлены на переездах Шарташ – Усть-Аха, Шарташ – Челябинск, Екатеринбург – Курган, Екатеринбург – Называевская.

«Установлено, что на асфальтовом покрытии в границах железнодорожных переездов допускаются дефекты в виде колеи свыше 6 см, нарушается допустимая глубина в покрытии межрельсового пространства. По результатам проверки в отношении ОАО «РЖД» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, железнодорожных переездов)», – сообщает пресс-служба ведомства.

По решению мирового судьи участка №2 Железнодорожного района Екатеринбурга юридическое лицо признано виновным, ему назначен штраф в размере 200 000 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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