Три тагильчанина предстанут перед судом за убийства, совершенные более 15 лет назад

Заместитель генпрокурора по УрФО Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Нижнего Тагила, которые обвиняются в двух убийствах и других преступлениях, совершенных в составе банды.

Как сообщили РИА «Новый День» в уральском управлении Генпрокуратуры, преступления были совершены еще в 2001-2002 годах. Так, весной 2001 года один из обвиняемых со своим ныне покойным сообщником до смерти забил в лесу жителя Нижнего Тагила и сжег его тело.

17 октября 2002 года этот же обвиняемый с двумя подельниками убил нижнетагильского предпринимателя. Коммерсанта расстреляли из автомата системы АК-47во время стрижки в одной из парикмахерских. Случайной жертвой стала сотрудница парикмахерской, которая от полученных ранений скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 06.02.18

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