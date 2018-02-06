В Свердловской области утвердили тарифы на эвакуацию автомобиля

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила тарифы на эвакуацию транспортных средств и их хранение на штрафстоянках.

Согласно постановлению, эвакуация грузовика по всему региону стоит 11331 рубль. Эвакуация мотоцикла, легковушки и микроавтобусов (машин вместимостью более 8 мест с максимальной массой не более 5 тонн) в Свердловской области установлена на уровне 655 рублей. Но для некоторых городов расценки выше. В Нижнем Тагиле и Горноуральском округе их эвакуируют за 1311 руб, владельцы легковушек и мотоциклов в Екатеринбурге будут обязаны заплатить по 1649 рублей. Самые высокие тарифы – 1700 рублей – установлены для Асбеста, Белоярки, Верхнего Дуброво, Заречного, Малышевского и Рефтинского городских округов. Дороже автомобилистам в этих территориях обойдется и пребывание транспорта на штрафстоянках: за хранение эвакуированного мотоцикла придется отдать 15 рублей, 30 рублей за легковушку и 60 за грузовик. В остальных городах Свердловской области – по 9, 17 и 34 рубля соответственно.

Самое дорогое хранение – в Екатеринбурге: владельцы мотоциклов заплатят по 17 рублей, легковушек по 33 рубля, дальнобойщики по 66 рублей. Добавим, стоимость эвакуации не зависит от расстояния, а плата за хранение автомобиля на штрафстоянке берется за каждый час.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.02.18

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