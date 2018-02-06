Аномальные снегопады пройдут мимо Урала – осадков не будет совсем

Циклон с балканской части Средиземноморья, который принес в Москву аномальные осадки (за выходные в столице выпало больше месячной нормы), обойдет стороной Урал. Согласно данным центра «Фобос», «балканец» двинулся не на восток, а на северо-запад страны – в сторону Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карелии.

В Свердловской же области наблюдается некоторый дефицит осадков. Согласно данным регионального метеобюро, в ближайшие дни снегопадов не будет, сухая погода сохранится. Впрочем, завтра могут пройти небольшие осадки.

Екатеринбург, служба информации

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