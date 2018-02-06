В Екатеринбурге задержали членов банды, промышлявшей постановочными ДТП с элитными иномарками

В Екатеринбурге накрыли банду, которая занималась автоподставами. Среди «реквизита» мошенников – BMW Х3, лимузин Lincoln, Range Rover Vogue и автоматы Калашникова.

«Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в ходе спецоперации задержали пятерых граждан 1980, 1983, 1985, 1993 и 1999 года рождения, а также женщину 1986 года рождения, которые подозреваются в аферах при автостраховании», – рассказал сегодня пресс-секретарь полицейского ведомства Среднего Урала Валерий Горелых.

По предварительным данным, мошенники отправляли в страховые компании сведения о якобы произошедших ДТП, после чего получали полагающиеся выплаты. Правоохранители провели обыски в трех автосервисах Екатеринбурга и по местами жительства участников группировки – были изъяты три предмета, внешне похожие на автоматы Калашникова, 10 автомобилей, которые использовали для постановочных ДТП – BMW Х3, лимузин Lincoln, Range Rover Vogue, Toyota Camry, Honda Accord и другие. Предполагается, что в декабре 2017 года и в прошлом месяце мошенники незаконно получили более 700 тысяч рублей. Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.5 УК Российской Федерации.

«У сыщиков есть основания полагать, что данная группа может быть причастна к совершению серии аналогичных эпизодов. По ходатайству органов внутренних дел в отношении двух ее предполагаемых лидеров – родных братьев 4 февраля Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо их сообщников до суда будут находиться под домашним арестом и на подписке о невыезде, в том числе подозреваемая сообщница, находящаяся на 7 месяце беременности», – отметил полковник Горелых.

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Екатеринбург, служба информации

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