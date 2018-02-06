Питерская художница продает Куйвашева в виде «хозяина медной горы» и Собчак в виде русалки (ИЛЛЮСТРАЦИИ)

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев стал очередным главой региона, образ которого решила запечатлеть молодая художница из Санкт-Петербурга Юле Кумарели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Евгений Владимирович привлек внимание художницы «необыкновенной биографией»: «…если верить открытым источникам в сети, он человек дела, и до губернаторского поста ему доводилось работать на разных должностях от зубного техника до машиниста бетономешальной машины. Человек с таким опытом, вероятно, действительно понимает реальные потребности и вопросы населения разных социальных слоев и профессий, и поэтому я выразила его в самом ярком, известном во всей России – образе хозяина медной горы», – написала автор на своей странице в соцсети. Картина продается, но цену художница предпочла не называть.

Ранее Юле написала серию портретов других политических деятелей. Например, Ксения Собчак изображена в виде русалки. «На мой взгляд, образ русалки как нельзя лучше подходит для коренной ленинградки, петербурженки, ведь говорят, что в городе так влажно, что у местных жителей периодически раскрываются жабры», – пояснила автор.

Глава Крыма Сергей Аксенов изображен в виде древнего грека. «Строгость и суровость выражения лица героя несколько усилена в портрете, плотно сжатые губы символизируют твердость намерений, штормовое море за спиной героя говорит о его уверенности в собственных силах. Насыщенный бордовый цвет плаща подчеркивает статус персоны», – указано в описании.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, служба информации

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