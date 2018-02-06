В Омске поймали свердловского школьника, который приехал туда автостопом

На железнодорожном вокзале Омска полицейские обнаружили 15-летнего подростка, который, как выяснилось, сбежал из родного дома в Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе Омского линейного управления (ЛУ) МВД России, полицейские обратили внимание на мальчика, который находился в зале ожидания один. Его проводили в отделение по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что 15-летний житель Свердловской области 24 января сбежал из дома и доехал до Омска автостопом. Мальчик признался стражам порядка, что хотел уехать жить в тайгу.

Инспекторы по делам несовершеннолетних связались с мамой беглеца и сообщили, что ее сын находится в Омске. Пока он не будет передан родителям, его решено было поместить в один из омских социально-реабилитационных центров. В настоящее время подросток находится в приюте.

Омск, Екатеринбург, служба информации

Омск, Екатеринбург. Другие новости 06.02.18

В селе под Белояркой вышла из строя котельная (ФОТО). / Питерская художница продает Куйвашева в виде «хозяина медной горы» и Собчак в виде русалки (ИЛЛЮСТРАЦИИ). / Написавших Путину защитников телебашни отправили к региональным властям (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»