В Екатеринбурге во время ЧМ-2018 планируется открыть представительства сразу нескольких посольств (ВИДЕО)

В Екатеринбург во время мундиаля могут открыться представительства сразу нескольких посольств – стран, участвующих в Чемпионате.

Как сообщил министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, первыми с такой инициативой выступило посольство Мексики для помощи испаноязычным болельщикам. Параллельно ведется ряд переговоров с другими странами – Японией, Египтом, Германией и Австралией. По словам министра, основная часть переговоров пройдет в начале марта.

Планируется, что пункт будет организован в аэропорту Кольцово и трудиться в его составе будут, в том числе, и представители принимающей стороны. Речь идет о таких организациях как МИД, таможенная и пограничная служба. Как заявил Василий Козлов, в первую очередь иностранных партнеров интересует медицинская помощь иностранным гражданам в случае заболеваний.

Подробности на видео.

Василий Козлов о мундиале

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 06.02.18

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