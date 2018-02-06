Экс-министр внешнеэкономических связей подполковник ФСБ Андрей Соболев объявился в новом качестве

Экс-министр внешнеэкономических связей Андрей Соболев займется связями с Киргизией.

Об этом сегодня рассказал преемник Соболева на должности Василий Козлов. По его словам, еще ранее Соболев курировал возведение в Екатеринбурге памятника известному киргизскому писателю и поэту Чингизу Айтматову. По словам Василия Козлова, в ближайшие дни в Екатеринбург должен приехать сын писателя Аскар Айтматов, который будет встречаться с Соболевым и заниматься организационными вопросами. Отметим, что ранее Аскар Айтматов заявлял о готовности общественных организаций Киргизии поддержать заявку Екатеринбурга на проведение выставки EXPO-2025.

Между тем, Козлов отрицает, что Соболев будет заниматься данным вопросом как работник МИДа. По его словам, в ближайшее время Соболев предстанет в новой, видимо, неожиданной должности, о которой заявит публично.

Екатеринбург, Максим Бородин

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