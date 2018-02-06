Вместо урока немецкого третьеклассникам из Екатеринбурга устроили обучение сборке автомата

Родители учеников из школы № 37 Екатеринбурга рассказали о том, что у их детей был скорректирован учебный план. Вместо занятий немецким языком детям провели уроки патриотического воспитания. В числе прочего лектор показывал, как разбирать и собирать автомат. Примечательно, что речь идет о совсем маленьких детях – азы владения огнестрельным оружием демонстрировали третьеклассникам. «Привели человека, он ружье собирал», – цитирует читательница «Нового Дня» своего ребенка. – Интересная тенденция. Это теперь во всех школах ружья собирают»?

За комментарием агентство обратилось в департамент образования администрации Екатеринбурга.

Там пояснили, что урок прошел в рамках месячника в честь Дня защитника Отечества. «Урок проводил ветеран ВДВ, член комитета воинов-интернационалистов Сергей Земцов, это был урок мужества, он прошел у третьего, четвертого, пятого, восьмого и одиннадцатого классов. Конечно, для начальной школы и старшеклассников была разная направленность. Но младшеклассникам он оружие не показывал, только старшим – и то в руки не давал», – сообщили в пресс-службе департамента.

В гороно уточнили, что замена урока немецкого произошла по согласованию с педагогическим составом, дети программу наверстают.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.02.18

Экс-министр внешнеэкономических связей подполковник ФСБ Андрей Соболев объявился в новом качестве. / Прокуратура и полиция схлестнулись в гордуме Екатеринбурга из-за нелегальных киосков. / На территории «Бухты Квинс» загорелся строящийся коттедж. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»