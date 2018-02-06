Министр внешнеэкономических связей Василий Козлов публично опроверг свою причастность к ФСБ

Свежеиспеченный министр внешнеэкономических связей Свердловской области прокомментировал свою причастность к действующему резерву ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» Василий Козлов заявил, что на должность его пригласил Евгений Куйвашев, при этом его кандидатуру не утверждал начальник УФСБ по Свердловской области Александр Вяткин. Что касается мнения о его причастности к действующему резерву ФСБ – Козлов заявил, что это не соответствует действительности и что он никогда не служил в органах государственной безопасности, а до перехода в правительство Свердловской области в качестве помощника экс-председателя Виктора Кокшарова (нынешнего ректора УрФУ) он служил в качестве военнослужащего в должности военного химика.

«Я никогда не был никаким спящим агентом», – подытожил Василий Козлов.

Вместе с тем, по некоторым данным источников нашего агентства, Василий Козлов относился к членам так называемого аппарата прикомандированных сотрудников ФСБ и занимался, в том числе и оперативной работой. Отметим, что к офицерам действующего резерва относят и экс-патрона Козлова Виктора Кокшарова, который выполнял ряд щекотливых заданий организации, в том числе, и за рубежом, будучи специалистом по Германии с великолепным знанием немецкого языка.

Екатеринбург, Максим Бородин

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