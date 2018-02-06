В полицейском туалете Каменска-Уральского блогеры нашли бумаги с персональными данными задержанных

В Сети появился видеоролик, снятый в полиции Каменска-Уральского. Судя по видео, кто-то выбросил пачки документов с персональными данными граждан в туалете.

Запись из туалета появилась на канале Видеобунт TV. Видеоблогер указал, что видео снято в отделении полиции. «Не рекомендуется оставлять свои документы в этом здании, так как ими могут подтереть задницу», – предупреждает автор зрителей. На видео заметно, что документы, брошенные в туалете, действительно содержат персональные данные – адреса жителей Каменского района, вид правонарушения, номер протокола. Так, можно разобрать, что некто был задержан за появление в общественном месте в нетрезвом виде в 2010 году, один из задержанных – житель села Черноскутова, другой из Синарского района Каменска-Уральского и т.д. Добавим, помимо документа, на котором акцентирует внимание блогер, удивление вызывает и сам туалет – давно не видевший ремонта и генеральной уборки.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что полицейским уже известно о видео, его обнаружили в рамках работы по мониторингу интернета, руководство МО МВД «Каменск-Уральский» уже инициировало служебную проверку. «Если будет установлено нарушение ведомственной нормативной базы, то лица, допустившие это безобразие, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Но пока об этом говорить рано, так как проверка не завершена», – добавил Горелых.

Февраль 06, служба информации

Февраль 06. Другие новости 06.02.18

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